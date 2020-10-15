С территории Арцаха ограничен выезд граждан Арцаха призывного возраста

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, принимая за основу положения Закона Республики Арцах “О правовом режиме военного положения”, подписал указ, согласно которому введены определенные ограничения на право свободного передвижения на территории Республики Арцах, а также установлен особый режим выезда граждан Республики Арцах с территории Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Для осуществления предусмотренных указом мероприятий и обеспечения применения временных ограничений прав и свобод, организации единого управления силами и средствами создана комендатура, комендантом назначен директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саркисян. Выезд с территории Республики Арцах ограничен для граждан Республики Арцах в возрасте мобилизационного призыва, разрешается только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом. Коменданту также поручено, при необходимости, устанавливать особый порядок и условия въезда (выезда) лиц и транспортных средств на определенные территории Республики Арцах, пребывания и передвижения на этих территориях”, - написал президент Республики Арцах.