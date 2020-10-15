Президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Жээнбеков заявил, что ситуация в Киргизии грозит обернуться конфликтом силовиков и митингующих. "К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту, - говорится в его обращении. - С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции".

"В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - добавил Жээнбеков.