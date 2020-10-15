Итальянский виолончелист пожелал мира Армении и Арцаху

Военные действия Азербайджана и Турции, направленные против Арцаха и Армении осуждают артисты и музыканты многих стран мира. Арцаху и Армении в эти дни свою поддержку выразил и знаменитый итальянский виолончелист Марио Брунелло.

Как сообщает «Арменпресс», Брунелло обратился к известному виолончелисту Александру Чаушяну с видеообращением и подчеркнул, что очень сожалеет о том, что происходит в стране Чаушяна. “Надеюсь, что Ваши соотечественники и друзья достигнут мира. Это прекрасная страна. Для меня большая честь выступать там. Надеюсь, что для всех наступит мир, и я скоро вернусь”, - сказал виолончелист, который с сольным концертом выступил в Армении в рамках VII Международного ереванского музыкального фестиваля.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.