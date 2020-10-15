Сирийские наемники в ужасе от армянских снайперов: “Подобное мы видели только в фильмах”

Сирийские наемники напуганы армянскими снайперами. Известному независимому журналисту, Линдси Снеллу они рассказали, что таких снайперов видели только в фильмах. Как сообщает «Арменпресс», Линдси Снелл в своем микроблоге Twitter сослался на слова сирийского наемника, только что вернувшегося из Азербайджана. “Мой двоюродный брат и я воевали на протяжении всей войны в Сирии, но мы не видели ничего подобного. В одном из сражений мы оказались на небольшой горке с 45 людьми. Снайпер убил восемь членов группы Султана Мурада и двух членов группы Хамзы. Снайперы похожи на тех, кого мы видим в фильмах”.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Подготовила Анна Григорян