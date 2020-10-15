Танкян попросил своих последователей обратиться к Конгрессу США с призывом осудить Азербайджан

Всемирно известный рок-музыкант, солист рок-группы “System of a down” Серж Танкян, который в эти тяжелые для Армении и Арцаха дни поддерживает своих соотечественников, осуждает военные действия Азербайджана, направленные против Арцаха, попросил своих последователей призвать Белый дом и Конгресс осудить агрессию.

Как передает «Арменпресс», Танкян написал в своем микроблоге в Twitter: “Еще неделю назад народ Арцаха и Армении жил в мирных условиях, а сейчас их Родина руками Азербайджана и Турции превратилась в поле битвы. Прошу Вас обратиться к Белому дому и к Конгрессу с призывом осудить агрессию”, - написал певец и представил ссылки: marchtojustice.org/action-alerts, petitions.whitehouse.gov/petition/condemn-aggression-turkey-and-azerbaijan-against-artsakh-armenia

Ранее Серж Танкян Всеармянскому фонду “Айастан” перечислил в поддержку Арцаха 250 000 долларов.