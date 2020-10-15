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Президент Арцаха присвоил Джалалу Арутюняну воинское звание генерал-лейтенанта

Президент Арцаха присвоил Джалалу Арутюняну воинское звание генерал-лейтенанта

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил министру обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну воинское звание генерал-лейтенанта.

“Сегодня согласно моему указу министру обороны Республики Арцах, командующему Армией обороны генерал-майору Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. “Честь и слава нашей Армии”, - как сообщает «Арменпресс», написал Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.


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