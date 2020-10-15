В Армении подтверждено самое большое за все время эпидемии число случаев COVID-19 - 1371

По состоянию на 15 октября в Армении всего подтверждено 59 995 случаев COVID-19, 47 119 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 519 пациентов. За последние сутки проведено 3 957 тестов, а в общем счете 336 111.

Таким образом, подтверждено 1 371 новых случаев COVID-19, выздоровели 406 заболевших.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 046 летальных исходов (увеличились на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 62, 63, 67, 75 лет и мужчины 68, 70 и 79 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 311 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян