Оник Гаспарян - генерал-полковник: новые звания будут присуждены Араику Арутюняну и Артаку Будагяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о присвоении воинских званий. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Президенту республики представлено ходатайство о присвоении командиру 2-го армейского корпуса ВС Республики Армения, полковнику Араику Арутюняну звания генерал-майора, командиру 4-го армейского корпуса ВС Республики Армения полковнику Артаку Будагяну звания генерал-майора, начальнику Генштаба ВС Республики Армения, генерал-лейтенанту Онику Гаспаряну воинского звания генерал-полковника”, - записал премьер-министр.

Премьер-министр сообщил также , что он представил ходатайство о присвоении звания Национального героя командиру N-ской воинской части, полковнику Ваагну Асатряну, посмертно.