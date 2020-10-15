Ваагну Асатряну посмертно будет присвоено звание Национального героя Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Армении с ходатайством о посмертном присвоении звания Национального героя Армении командиру N-ской воинской части полковнику Ваагну Асатряну.

Премьер-министр сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook. “Полковник Ваагн Асатрян героически погиб два дня назад, при защите Отечества от турецко-азербайджанской террористической агрессии”, - как сообщает «Арменпресс», написал премьер-министр Армении.