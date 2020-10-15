UNICEF-Армения выражает сожаление в связи с тяжелым ранением 14-летнего мальчика из Вардениса

Офис Детского фонда ООН (UNICEF) в Армении выражает сожаление в связи с тяжелым ранением 14-летнего мальчика, полученным от удара азербайджанского БПЛА в Гегаркуникской области Армении и вновь повторяет свой призыв защищать население и гражданские инфраструктуры.

“Мы с болью узнали, что в общине Сотк Гегаркуникской области 14-летний мальчик был тяжело ранен по дороге на поле, куда отправлялся для сбора урожая.

Мы вместе со всеми детьми, пострадавшими от этого конфликта. ЮНИСЕФ подтверждает свой призыв защищать население и гражданские инфраструктуры. Немедленное прекращение боевых действий наилучшим образом отвечает интересам каждого ребенка.

Мы вместе с нашими партнерами работаем в направлении оказания социальной и психологической помощи детям, пострадавшим от конфликта, удовлетворения любых их потребностей”, - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Семья Арзоянов, проживающая в Гегаркуникской области, утром 14 октября, как обычно, отправилась на свой земельный участок для полевых работ. Машину Арзоянов сбил азербайджанский БПЛА. Их 14-летний сын - Нарек, с осколочным ранением, в тяжелом состоянии был доставлен в Ереван.