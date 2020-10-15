Азербайджан утром на северном и юго-восточном направлении возобновил активный артиллерийский огонь

В ночь с 14 на 15 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Утром на северном и юго-восточном направлениях противник возобновил активный артиллерийский огонь”, - сообщает Шушан Степанян.

Министерство обороны Арцаха сообщает, что подразделения Армии обороны продолжают контролировать оперативно-тактическую ситуацию и предпринимают шаги по нанесению вражеским силам новых потерь.