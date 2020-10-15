Потери Азербайджана за последние сутки превысили потери первых дней войны

Потери Азербайджана в ходе боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана 14 октября в некоторых местах превысили потери в первые дни войны. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Вчера и сегодня почти без бронетехники, под очень сильным артиллерийским огнем, азербайджанская армия большими силами непрерывно атаковала несколько наших боевых позиций. Однако, понеся слишком много потерь, она была отброшены назад. Кое-где потери Азербайджана превышают даже потери первых дней», - написал Ованнисян