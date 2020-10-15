МИД Арцаха строго осуждает преднамеренный обстрел Азербайджаном госпиталя

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с преднамеренным обстрелом азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Самым решительным образом осуждаем преднамеренный обстрел азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Столь грубое нарушение законов и обычаев войны в очередной раз указывает на то, что в стремлении добиться своих геополитических целей тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов не остановится ни перед какими преступлениями.

Азербайджан, действия которого поддерживаются и управляются Турцией, не только отказывается от соблюдения гуманитарного перемирия, но и целенаправленно расширяет масштабы и географию агрессии. В частности, 14 октября азербайджано-турецкие вооруженные силы нанесли удар по территории Республики Армения, выводя угрозы региональному миру и безопасности на новый уровень. Преступные действия азербайджано-турецкой стороны заслуживают самого строго осуждения и решительных мер для пресечения их повторения в будущем. Дальнейшее игнорирование международным сообществом опасности, исходящей от тройственного союза Турции, Азербайджана и международных террористов, может иметь непоправимые последствия не только для Южного Кавказа, но и за его пределами.

Вновь подчеркиваем, что в условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости Республики Арцах”.