Родственники завербованных Турцией наемников рассказали свою историю The Washington Post

Члены семей наемников, завербованных Турцией из Сирии и переброшенных в Азербайджан для боевых действий в Арцахе, рассказали The Washington Post о своих родственниках. Как сообщает Арменпресс, издание пишет, что корреспондент газеты встретился с членами семей наемников на турецко-сирийском пограничном пункте, когда они ждали тела около 52 сирийских мужчин, убитых на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, примерно в 600 милях.

По словам родственников, убитые были наемниками, завербованными поддерживаемыми Турцией боевиками в Сирии и отправленными в Азербайджан для борьбы против армянской стороны.

Издание отмечает, что Турция отрицает отправку сирийских боевиков в Азербайджан, но наемники в телефонных разговорах со своими родственниками заявили, что их ежемесячная зарплата была обещана силами, поддерживаемыми Турцией, и что они прибыли в Азербайджан с юга Турции.