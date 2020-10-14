Советник президента Арцаха Уснунц жив и здоров: очередная дезинформация Азербайджана

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян опроверг азербайджанскую дезинформацию о гибели главного советника президента Арцаха и посла по особым поручениям Рудика Уснунца. Как сообщает Арменпресс, Погосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Азербайджанцы распространили очередную ложную информацию об убийстве главного советника президента Арцаха Рудика Уснунца. Он жив, здоров и продолжает в полной мере выполнять свои должностные обязанности», - написал Погосян.