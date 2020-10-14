Ассамблея армян вложит 1 млрд драмов для реализации программ в Армении и Арцахе

Президент Армении Армен Саркисян принял председателя президиума Ассамблеи армян Ваге Енгибаряна. Как сообщает Арменпресс, Ваге Енгибарян проинформировал президента Армении о готовности вложить 1 млрд драмов в сферу автоматизации, высокотехнологичные решения, гуманитарные, социальные, образовательные и культурные программы Армении и Арцаха, а также создать более 200 рабочих мест.