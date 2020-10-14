Ассамблея армян вложит 1 млрд драмов для реализации программ в Армении и Арцахе
23:47, 14 Октябрь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян принял председателя президиума Ассамблеи армян Ваге Енгибаряна. Как сообщает Арменпресс, Ваге Енгибарян проинформировал президента Армении о готовности вложить 1 млрд драмов в сферу автоматизации, высокотехнологичные решения, гуманитарные, социальные, образовательные и культурные программы Армении и Арцаха, а также создать более 200 рабочих мест.
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