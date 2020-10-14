Бои на передовой продолжаются: ВС Азербайджана понесли множество потерь в живой силе

Наступательные действия вооруженных сил Азербайджана возобновились на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана ранним утром и продолжаются до сих пор. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 14 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что Азербайджан также применил военно-воздушные силы.

«Сегодня с раннего утра вооруженные силы Азербайджана возобновили наступательные операции, особенно на северном и южном направлениях. Были предприняты попытки развивать упорные атаки в обоих направлениях», - сказал Ованнисян.

По его словам, армянские вооруженные силы нанесли большие потери противнику: потери ВС Азербайджана в живой силе сегодня и вчера довольно велики. «В течение дня также использовалась авиация, которая не достигла большого успеха в своих действиях», - сказал представитель Минобороны.

Арцрун Ованнисян отметил, что на данный момент боевые действия продолжаются, но к вечеру интенсивность атак несколько снижается.