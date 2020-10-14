Путин поговорил с Эрдоганом: обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Эрдоганом. Как сообщает Арменпресс, на официальном сайте Кремля говорится:

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта».

Также сообщается, что условлено также о поддержании дальнейших регулярных контактов по дипломатическим и военным каналам.