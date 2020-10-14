В результате обстрела города Мартакерт погиб сотрудник «Арцахэнерго»

В результате недифференцированного обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана при исполнении служебных обязанностей в Мартакерте погиб сотрудник «Арцахэнерго» Нвер Григорян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«Сегодня Азербайджан продолжил обстреливать гражданское население, особенно некоторые населенные пункты Мартакертского, Мартунского и Гадрутского районов. Сотрудники аппарата омбудсмена получили проверенную информацию о том, что в результате недифференцированного обстрела города Мартакерта, при исполнении служебных обязанностей, погиб сотрудник компании “Арцахэнерго” Нвер Григорян», - отметил Бегларян.