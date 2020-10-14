ЕСПЧ отклонил ходатайство Турции об отмене промежуточной меры
20:41, 14 Октябрь, 2020
Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство правительства Турции об отмене промежуточной меры, введенной в отношении Турции. Как сообщает Арменпресс, соответствующее заявление распространил ЕСПЧ.
Суд оставил в силе решение о применении промежуточной меры на основании иска Республики Армения о том, что Турция должна воздерживаться от действий, которые нарушали бы гарантируемые Конвенцией права гражданского населения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен