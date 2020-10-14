Палата представителей Мичиган приняла осуждающую Азербайджан и Турцию резолюцию

Палата представителей штата Мичиган приняла резолюцию, осуждающую Азербайджан и Турцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Автор резолюции - член законодательного собрания штата Мичиган Мари Манугян.