Палата представителей Мичиган приняла осуждающую Азербайджан и Турцию резолюцию
Палата представителей штата Мичиган приняла резолюцию, осуждающую Азербайджан и Турцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.
Автор резолюции - член законодательного собрания штата Мичиган Мари Манугян.
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