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США призывают Турцию не вооружать Азербайджан

США призывают Турцию не вооружать Азербайджан

Турция вооружает Азербайджан, не обращая внимания на призывы международных игроков. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе брифинга 14 октября, отвечая на вопрос журналиста, какие шаги предпринимает администрация Трампа в связи с событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Я говорил об этом сегодня утром с президентом Трампом. Мы следим за тем, что там происходит. Мы присоединились к нашим европейским партнерам и многим странам мира, заявив, что прекращение огня должно стать началом решения. Мы также следим за сообщениями о жертвах среди гражданского населения.

Мы следим за Турцией, которая вооружает Азербайджан, игнорируя призывы всех международных игроков не нагнетать этот хаос и покинуть регион. Мы используем наши дипломатические инструменты для достижения прекращения огня на основе международного права. Мы уделяем этому большое внимание. Я думаю, что наши усилия позволят это осуществить», - сказал Помпео.


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