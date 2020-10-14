США призывают Турцию не вооружать Азербайджан

Турция вооружает Азербайджан, не обращая внимания на призывы международных игроков. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе брифинга 14 октября, отвечая на вопрос журналиста, какие шаги предпринимает администрация Трампа в связи с событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Я говорил об этом сегодня утром с президентом Трампом. Мы следим за тем, что там происходит. Мы присоединились к нашим европейским партнерам и многим странам мира, заявив, что прекращение огня должно стать началом решения. Мы также следим за сообщениями о жертвах среди гражданского населения.

Мы следим за Турцией, которая вооружает Азербайджан, игнорируя призывы всех международных игроков не нагнетать этот хаос и покинуть регион. Мы используем наши дипломатические инструменты для достижения прекращения огня на основе международного права. Мы уделяем этому большое внимание. Я думаю, что наши усилия позволят это осуществить», - сказал Помпео.