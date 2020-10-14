Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности Армении
18:29, 14 Октябрь, 2020
В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании, кроме членов СБ, приняли участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.
В ходе заседания были обсуждены действия и дальнейшие шаги по противодействию азербайджано-турецкой террористической агрессии.
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