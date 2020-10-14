В результате удара азербайджанского беспилотника в Армении ранен 14-летний подросток

В результате агрессивных действий Азербайджана на территории Республики Армения 14-летний ребенок, ехавший на поле для сельскохозяйственных работ, получил ранение в результате удара из БПЛА. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

«Подросток доставлен в медицинский центр «Сурб Аствацамайр» с многочисленными травмами. В настоящее время он находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние его здоровья тяжелое. У ребенка осколочное ранение в области грудной клетки, левосторонний гемопневмоторакс, правосторонний пневмоторакс», - отметила Никогосян.

Армянский единый информационный центр сообщает: «Семья Арзоян, проживающая в общине Варденис, собиралась сегодня утром как обычно обрабатывать землю. Азербайджанский БПЛА нанес удар по машине. 14-летний сын семьи Нарек с осколочным ранением в тяжелом состоянии доставлен в Ереван, находится в реанимационном отделении».