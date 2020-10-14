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Противник целился в госпиталь, где проходят лечение также и гражданские лица

Противник целился в госпиталь, где проходят лечение также и гражданские лица

Азербайджанские ВС, продолжая нарушать договоренность о гуманитарном перемирии, на северо-восточном направлении целились в госпиталь, где проходят лечение и гражданские лица.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

“Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана”, - говорится в сообщении военного ведомства.


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