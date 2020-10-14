Президент Армении с Ваче Манукяном обсудил иные возможности оказания содействия Арцаху

Состоялся телефонный разговор президента Республики Армения Армена Саркисяна с известным армянским бизнесменом диаспоры, меценатом Ваче Манукяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Собеседники обсудили ход программ, реализуемых благотворителем и Фондом “Ваче и Тамара Манукян” на Родине, а также иные возможности оказания содействия Армении и Арцаху.