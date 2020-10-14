В вооружении Армии обороны есть оружие подобное “Искандеру”, оно делает свое дело: представитель МО

В Армии обороны Республики Арцах есть оружие подобное “Искандеру”, которое делает свое дело. Как сообщает «Арменпресс», об этом в эфире радиостанции “Свобода” сообщил представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

“В арсенале Армии обороны есть оружие подобное “Искандеру”, которое делает свое дело. В плане боеголовки “Искандер” очень похож на “Точку У”, просто его дальность больше, траектория полета сложнее, то есть, его очень трудно обнаружить и поразить”, - сказал Ованнисян и призвал, чтобы не специалисты не делали стратегических суждений, и не анализировали сложившуюся ситуацию. По его словам, армянская сторона, по возможности, времени, удобству и целесообразности обнаруживает и поражает все, чем бьет противник.

Арцрун Ованнисян также подчеркнул, что Азербайджан применил большую часть своего арсенала, возможно, за исключением кораблей Каспийского моря.

Лилит Демурян