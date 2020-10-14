Мы должны продолжать жить с честью: призыв президента Арцаха к армянскому народу

Арцах готов без предварительных условий взять на себя гуманитарную ответственность, что вытекает из соглашения о прекращении огня. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян в видеообращении к армянскому народу.

“С 27 сентября продолжается широкомасштабная война, развязанная международным терроризмом Азербайджана и Турции против армянского народа Арцаха. Между тем Армия обороны продолжает героически сопротивляться, нанося сильные контрудары по противнику, нанося ему огромные потери в живой силе и в военной технике. В боях наилучшим образом себя показали и наши соотечественники из Матери-Армении и Диаспоры. Очень значимо и участие наших товарищей по оружию, внесших большой вклад в защиту Отечества, имеющих богатый военный опыт, а также наших героических молодых воинов-призывников”, - отметил Арутюнян.

Он подчеркнул активные усилия Российской Федерации и международного сообщества по прекращению боевых действий и дал высокую оценку их миссии.

“Вы знаете, недавно в Москве по инициативе президента России прошла трехсторонняя встреча, было сделано заявление о гуманитарном перемирии и возобновлении переговоров, но что произошло? Противник, воспользовавшись случаем, на следующий же день после этого объявления начал более интенсивные боевые действия почти по всей линии фронта, особенно на южном направлении. Противнику удавалось кое-где прорваться, где-то получить преимущество, день ото дня глубже отодвигая линию фронта.

Мы понимаем, что у нас есть только один способ заставить врага прекратить огонь: принудить прекращение огня. Мы за то, чтобы приступить к выполнению обязанностей договоренностей гуманитарной миссии без предварительных условий, чтобы продолжить переговоры о мирном решении конфликта, хотя это уже невозможно мирным путем, но еще не поздно”, - сказал президент Арцаха.

Он убежден, что противник выбрал другой путь. Он выбрал не путь решения карабахской проблемы, а путь истребления армян Арцаха, а затем, в случае успеха, и Армении. “Мы видим этот почерк, особенно у заинтересованных лиц. У нас в 1992 - 1994 годах, были более тяжелые времена, когда боевые действия происходили на окраинах Гандзасара, Аскерана, Мартуни, Гадрута и т. д. Нам удалось победить, потому что мы верили в победу. Даже сегодня мы верим, что победим, мы должны объединиться, мы должны объединиться - самое главное - участвовать в боевых действиях. Ожидаю активного участия моих братьев, карабахцев, живущих в диаспоре, наших братьев, живущих в Армении. Сегодня - переломный момент. Мы должны продолжать жить с честью. Поэтому я говорю не только о материальном участии, что очень важно, и за что я благодарен всем Вам, но и о физическом участии. Мы нуждаемся в этом. Спасибо. Мы победим!”, - заявил Араик Арутюнян.