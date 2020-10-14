Россия не согласна с позицией Турции по Карабаху, заявил Лавров

Российская сторона не согласна с позицией Анкары по Нагорному Карабаху, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ну, и насчет Карабаха. Роль Турции в Карабахе - да, мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент (Азербайджана) Алиев высказывал, здесь никакого секрета нет", - сказал министр в интервью российским радиостанциям, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

По его словам, "заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить".