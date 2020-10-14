Лавров считает необходимым присутствие российских наблюдателей в зоне карабахского конфликта

Для поддержания режима прекращения огня российские военные наблюдатели должны присутствовать в зоне нагорно-карабахского конфликта, но последнее слово остается за сторонами в конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ 14 октября.

Из его слов следует, что после заключения соглашения о прекращении огня военные наблюдатели уже “на земле”, должны будут решать, какие конкретные шаги необходимы для этого, кто должен объективно проследить за тем, как стороны поддерживают режим прекращения огня. Он был по этому вопросу на связи со своими коллегами в Армении и Азербайджане, а министр обороны Сергей Шойгу связался со своими коллегами. Согласно оценке Лаврова, обсуждения, проведенные с 9 по 10 октября с целью установления режима прекращения огня, были уникальными, в решающий момент своим звонком свой вклад внес и президент РФ. Сергей Шойгу присоединившись к переговорам, отметил, что установление перемирия не будет полноценным, если не будет механизмов контроля.

По убеждению Лаврова, в Нагорном Карабахе возможно достичь политического решения, однако оно должно сохраняться и "на земле".