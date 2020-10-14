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Азербайджан нанес ракетно-артиллерийские удары по городу Мартакерт

Азербайджан нанес ракетно-артиллерийские удары по городу Мартакерт

Азербайджан нанес ракетно-артиллерийские удары по городу Мартакерт, в этом направлении противник применил и военную авиацию. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Враг продолжает нарушать режим прекращения огня в гуманитарных целях, снова нанося удары по мирным населенным пунктам и селам. В частности, противник, помимо обстрела города Мартакерт, применил на этом направлении и военную авиацию.

Подразделения Армии обороны принимают соответствующие меры, чтобы заставить врага прекратить огонь”, - передает «Арменпресс» сообщение Министерства обороны Республики Арцах.


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