"Мы победим!": армянские звезды представили новую песню и ее клип

Армянские звезды, работающие в разных музыкальных жанрах, объединились и представили новую песню “Мы победим!”, клип, снятый на ее основе уже в интернете.

Как передает «Арменпресс», композитор и автор слов песни - Ваграм Саркисян, аранжировку исполнила Лилит Навасардян, песню исполняют Геворг Акопян, Србук, Мавр Мкртчян, Гор Суджян.

Песня записана в студии звукозаписи Общественного радио. Звукоператор записи - Тигран Кузикян, операторы - Овнан Багдасарян и Сисак Рафаелян, монтаж клипа осуществил Давид Мартиросян, продюсер - Сергей Умроян, главный продюсер - Ваграм Саркисян.

Весь бюджет песни (вдвое увеличив 4000$) участники перечислят Всеармянскому фонду “Айастан”.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.