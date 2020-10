ЦБ Армении и АФД организовали встречу и переподготовку экспертов по политике финансовой интеграции

Центральный банк Республики Армения и Альянс финансовой доступности (АФД) 14 - 15 октября 2020 года организуют 6-ю встречу группы экспертов по политике финансовой интеграции и их переподготовку.

В мероприятии по обмену знаниями и опытом, которое вследствие пандемии COVID-19 пройдет в электронном режиме, примут участие регуляторы финансовой сферы и политики семи стран, представляющих программу политики Восточной Европы и Центральной Азии АФД. Участниками программы нудут Центральные банки Армении, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана и Комиссия по финансовому регулированию Монголии.

Это уже второе заседание экспертной группы, организованное Центральным банком Армении после вспышки пандемии COVID-19, которое демонстрирует приверженность и других участников Программы ускорения финансовой доступности в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (AECA). Центральный банк Армении является действующим председателем проекта.

Тренинг для участников проекта “Expert Group Meeting” - прекрасная возможность поделиться ключевыми достижениями и проблемами стран-участниц. Это прекрасная возможность подвести итоги работы последних месяцев, изучить возможности совместного обучения, обратившись к конкретным задачам в области финансового образования, повышения грамотности, а также цифровых инноваций, способствующих финансовой интеграции”, - сказал заместитель председателя Центрального банка Вахтанг Абраамян.

Этот двухдневный тренинг начнется с обмена опытом участников проекта по ключевым темам, таким как e-KYC, e-ID, региональные партнерские платежные системы. Впоследствии для участников проекта будет проведен курс финансового образования и финансовой грамоты, с учетом растущего в регионе числа стран, разрабатывающих национальные стратегии финансового образования.

“Мы благодарим Армению за то, что она была соорганизатором двух встреч этого года региональной программы АФД. Хотя кризис COVID-19 оказал значительное влияние на всю сеть АФД, мы считаем, что, если бы не шаги, предпринятые государствами-членами в последнее десятилетие для повышения финансовой доступности, а также их инициативная политика за последние месяцы, реакция, ситуация могли быть намного хуже. “Цифровые финансы, мобильные деньги, банковское обслуживание агентов, электронная система KYC и программы финансирования МСП сыграли ключевую роль в смягчении последствий кризиса”, - сказал исполнительный директор АФД Альфред Ханниг.

По словам исполнительного директора АФД, параллельно с восстановлением и построением “улучшенной нормальной ситуации мы, как регулирующие органы, должны сделать правильные выводы из того, что мы узнали до сих пор, стремясь построить новую экономику”. Ханниг подчеркнул, что помимо преимуществ цифровых финансовых услуг, процесс восстановления должен учитывать и политику “зеленого финансирования”, чтобы новая экономика была зеленой, устойчивой и социально инклюзивной, а также поддерживала гендерное равенство в программах критического восстановления.

“Кризис еще не закончился, мы идем по этому пути вместе. Но каждый кризис открывает новые возможности. Мы в АФД считаем, что директивным органам необходимо активизировать шаги по расширению доступа к финансовым услугам, чтобы эти усилия принесли пользу даже неформальному сектору, чтобы придать новый импульс процессу восстановления. Наш недавно открытый Европейский офис в Люксембурге помогает ускорить обмен знаниями между членами АФД, организует совместное обучение и для остальной части сети и не только”, - сказал Ханниг.

В результате дальнейшего углубления коллективных знаний о сети АФД регулирующие органы развитых стран, в том числе и ключевые заинтересованные стороны в немецком и чешском частном секторе, также примут участие в заключительном дне диалога между государственным и частным сектором FNP Dial Диалог между развивающимися странами. Широкий круг участников, от долгосрочных стратегических партнеров VISA и Mastercard до новых партнеров из малого и среднего бизнеса Home Credit, обсудят ключевые нововведения программы e-KYC e-Identification и e-ID. , соответствующие факторы политики извлеченных уроков.

Ранее в этом году Центральный банк Армении и АФД совместно организовали 5-е заседание Программы, которое состоялось 1-3 июня 2020 года. Встреча стала первым региональным мероприятием АФД, которое было проведено в электронном виде из-за пандемии COVID-19. В 2020 году Армения опубликовала три информационных продукта в рамках своей работы с альянсом, распространяя свои знания и опыт среди членов организации по всему миру. Это следующиеThe Long-Term Effectiveness of Financial Education Classroom Workshops in Rural Areas the Case of Armenia (долгосрочная эффективность семинаров в классе финансового образования в сельских населенных пунктах-опыт Армении), Key Facts Statements For Credit: Do They Work? The Experience of Armenia (Персональные кредиты. действуют ли они-опыт Армении?), The Financial Competency Matrix for Adults, A Policy Framework (от матрицы финансовой способности-рамки политики).

Члены проекта будут среди ключевых заинтересованных сторон АФД, европейского представительства, недавно открытого в Люксембурге, которое призвано расширить возможности для совместного обучения, развития и обмена знаниями в развивающихся странах с целью содействия более справедливой и инклюзивной “зеленой экономики” восстановления. FND YEN, сопредседателем которого являются Министерство финансов Люксембурга, Министерство иностранных дел и европейских дел, является частью более широкой децентрализации, сосредоточенной на целевых финансовых услугах, продуктах, которые удовлетворяют потребности существующих и потенциальных членов на европейском континенте и в других местах. В 2021 году планируется открытие офиса FFA Латинской Америки и Карибского бассейна в столице Коста-Рики Сан-Хосе.

Программа АФД, запущенная в 2018 году, является последней региональной программой и основной платформой для поддержки, разработки политики финансовой доступности нормативной базы координации региональных совместных усилий по обучению. Проект направлен на решение региональных проблем и повышение роли региона в глобальной политике бюджетной интеграции. В рамках программы существует группа экспертов, состоящая из основных или замещающих экспертов, которые непосредственно участвуют в экспертизе финансовой доступности.