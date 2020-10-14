 В Армении за весь период эпидемии подтверждено наибольшее число заражений COVID- 19 - 1058

По состоянию на 14 октября в Армении всего подтверждено 58 624 случаев COVID-19, 46 713 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 561 пациентов. За последние сутки проведено 2 877 тестов, а в общем счете 329 277.

Таким образом, подтверждено 1 058 новых случаев COVID-19, выздоровели 395 заболевших.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 039 летальных исходов (увеличились на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 70 и 82 лет и мужчины 47, 56, 57, 62, 68 лет. Все, кроме одного пациента, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 311.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян