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Подразделения ПВО Арцаха сбили азербайджанский штурмовик Су-25

Подразделения ПВО Арцаха сбили азербайджанский штурмовик Су-25

Подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Арцаха сбили штурмовик противника Су-25.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В ночь с 13 на 14 октября в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои разной интенсивности. Утром в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, вновь нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, особенно интенсивно обстреливая юго-восточный, северный и северо-восточный участки.

Лилит Демурян


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