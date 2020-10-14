С территории Армении в направлении Азербайджана не было никаких ударов: предупреждение МО Армении

14 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в зоне, приграничной с Карвачаром. как сообщает «Арменпресс», в связи с этим Министерство обороны Республики Армения распространило следующее заявление:

“14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в районе, приграничном с Карвачаром, лишь исходя из предположений, что техника была готова нанести удары по мирным населенным пунктам Азербайджана.

Излишне говорить, что данное заявление Минобороны Азербайджана не может быть обоснованным. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе целиться в боевую технику, дислоцированную на территории Республики Армения, выполняющую свое обычное боевое дежурство, лишь исходя из предположений.

Подтверждаем, что на данный момент с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не производились никакие ракетные удары или обстрелы, и одновременно заявляем, что отныне Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право атаковать любой военный объект или любую военную передислокацию в Азербайджане.

Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения логики зоны боевых действий.

К счастью, обошлось без жертв”, - отмечено в заявлении Министерства обороны Армении.