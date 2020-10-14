СМИ: два вертолета ВВС Афганистана столкнулись на юге страны
По меньшей мере 15 человек погибли во вторник вечером при столкновении двух вертолетов ВВС Афганистана в провинции Гильменд на юге страны. Об этом в среду сообщил телеканал Tolo news со ссылкой на источники.
По их данным, оба вертолета перевозили раненых сотрудников служб безопасности,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 10:29 Reuters: в Twitter заблокировали аккаунты, якобы принадлежащие сторонникам Трампа
- 10:14 Президент Арцаха в ближайшие часы выступит с видеообращением
- 09:38 Азербайджан начал артиллерийский обстрел на южном и северном направлениях линии соприкосновения
- 09:29 СМИ: два вертолета ВВС Афганистана столкнулись на юге страны
- 08:30 Европейские индексы - 13-10-20
- 08:29 Американские индексы снизились - 13-10-20
- 08:28 Цены на цветные металлы - 13-10-20
- 08:27 Цены на драгоценные металлы снизились - 13-10-20
- 08:26 Цены на нефть выросли - 13-10-20
- 08:06 Байден потребовал от администрации Трампа прекратить “холить Анкару”: заявление по Карабаху
- 00:31 Армянская община Франции провела многолюдный митинг с требованием признать независимость Арцаха
- 00:21 Министр иностранных дел Швеции обвинила Чавушоглу в ограничении свободы выражения мнений
- 00:02 Антонио Флорес больше не будет работать в сборной Армении до 21 года
- 13.10-23:38 В результате военных действий Азербайджана в Арцахе в общей сложности был убит 31 мирный житель
- 13.10-23:28 Пока Турция не изменит свою позицию, Баку не прекратит боевые действия: интервью Пашиняна Reuters
- 13.10-22:33 Азербайджан начал политику фотографирования в населенных пунктах
- 13.10-22:20 На северном направлении были ожесточенные бои: Азербайджана не добился значительного успеха
- 13.10-20:50 Президент Арцаха сообщил о пополнении Армии обороны опытными военными
- 13.10-20:41 Цель Азербайджана и Турции - создать "Исламское государство 2.0": тюрколог
- 13.10-20:02 Россия последовательно использует механизмы политического сдерживания
- 13.10-19:51 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов
- 13.10-19:40 Криштиану Роналду заразился коронавирусом
- 13.10-19:31 МККК надеется, что договоренность о гуманитарном прекращении огня будет соблюдена
- 13.10-19:15 Единственный способ вернуться в переговорный процесс - это выход Турции из конфликта: президент
- 13.10-19:05 Еврейская община Армении призывает Израиль прекратить поставку оружия в Азербайджан
17:42, 07.10.2020
Просмотрели 2084 раз Алиев изменил свою риторику
11:13, 08.10.2020
Просмотрели 1937 раз Женева встретит главу МИД Азербайджана с требованиями санкций против клана Алиевых
18:09, 07.10.2020
Просмотрели 1833 раз Я признаю Республику Арцах: депутат Европарламента
00:50, 09.10.2020
Просмотрели 1612 раз МИД Армении и Азербайджана приглашены в Москву. Кремль
17:25, 08.10.2020
Просмотрели 1232 раз Глава МИД Франции заявил, что военные действия начал Азербайджан