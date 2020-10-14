СМИ: два вертолета ВВС Афганистана столкнулись на юге страны

По меньшей мере 15 человек погибли во вторник вечером при столкновении двух вертолетов ВВС Афганистана в провинции Гильменд на юге страны. Об этом в среду сообщил телеканал Tolo news со ссылкой на источники.

По их данным, оба вертолета перевозили раненых сотрудников служб безопасности,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.