Байден потребовал от администрации Трампа прекратить “холить Анкару”: заявление по  Карабаху

Кандидат в президенты США Джо Байден распространил заявление по Нагорному Карабаху, подчеркнув, что за все время напряженности администрация Трампа, в основном, оставалась непонятно пассивной и невовлеченной.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, Байден выразил глубокую озабоченность в связи с нарушениями режима прекращения огня и возобновлением боев в зоне нагорно-карабахского конфликта. Беспилотники, минометы и дальнобойная артиллерия унесли сотни жизней по обе стороны линии соприкосновения, выселили со своих мест тысячи мирных жителей.

“С начала военных действий 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни разу не позвонили руководителям Армении и Азербайджана, даже при острых вспышках в регионе. Вместо того, чтобы делегировать дипломатические полномочия Москве, администрация должна быть максимально задействованной на самом высоком уровне, работая с нашими европейскими партнерами над деэскалацией боевых действий и возвращением обеих сторон к переговорам”, - сказал Байден.

Из его слов следует, что администрация Трампа должна высказать Азербайджану, что США не потерпят его попыток навязать военное решение конфликта. Для разрешения конфликта необходимы надежные переговоры.

“США должны перестать холить и Турцию, и Иран и наконец, сказать: держитесь подальше от этого конфликта. Воинственная риторика Турции, поставляющей оружие Азербайджану и поощряющей военное решение, безответственна. Достичь дипломатического решения будет непросто, но администрация Трампа должна попытаться. Она должна сделать это в срочном порядке, прежде чем будет больше потерь жизней и прежде большего обострения конфликта”.