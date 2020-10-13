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Президент Арцаха сообщил о пополнении Армии обороны опытными военными

Президент Арцаха сообщил о пополнении Армии обороны опытными военными

Президент Республики Арцах посетил районный центр Аскеран и обсудил с руководством области вопросы участия военных в боевых действиях. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Глава администрации района доложил Арутюняну, что у народа высокое чувство ответственности, и работа по формированию добровольческих отрядов идет на должном уровне.

«По примеру Аскерана сейчас во всех регионах республики идет процесс создания отрядов ополченцев. В ближайшие часы и дни Армия обороны пополнится нашими гражданами с богатым опытом и знаниями профессиональной военной службы, участие которых, уверен, внесет значительный вклад в повышение эффективности наших войск на поле боя», - написал Арутюнян.


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