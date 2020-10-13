МККК надеется, что договоренность о гуманитарном прекращении огня будет соблюдена

Региональный директор комитета Международного комитета Красного креста по Евразии Мартин Шюп (Martin Schuepp) выступил с заявлением в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Уже более двух недель продолжается интенсивное насилие по мере эскалации нагорно-карабахского конфликта. По нашим оценкам, сотни тысяч людей пострадали по всему региону. Мирные жители умирают или получают ранения, изменяющие жизнь.

Дома, предприятия и некогда оживленные улицы превращаются в развалины. Пожилые люди и младенцы являются одними из тех, кто вынужден часами проводить часы в неотапливаемых подвалах или покидать свои дома в целях безопасности.

Кроме того, медицинские учреждения, медицинские работники и службы скорой помощи напрягаются, чтобы справиться со своей миссией, а иногда даже становятся целью прямых нападений. В общинах по обе стороны линии соприкосновения происходят потрясения, потери и царит страх.

Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях будет соблюдено и принесет значительную помощь этим людям.

Таким образом, Международный комитет Красного Креста по-прежнему готов содействовать передаче тел погибших в боях и освобождению задержанных. Стороны должны согласовать формат между собой.

Мы с ними постоянно обсуждаем, обмениваясь предложениями. Для начала операции должны быть созданы оперативные и логистические меры и гарантирована безопасность наших команд.

Мы не участвуем в политических переговорах. Наша роль строго гуманитарная, как нейтрального посредника. У нас есть многолетний опыт в конфликтах по всему миру.

Что касается нашей реакции, то мы работаем в регионе, чтобы облегчить страдания пострадавших.

Мы раздаем наборы для оказания неотложной денежной помощи и гигиенические наборы сотням семей, предоставляем наборы для оказания неотложной медицинской помощи больницам и судебно-медицинскую поддержку властям, а также проводим полевые проверки, где можем.

И мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом Армении и Красным Полумесяцем Азербайджана.

Мы прогнозируем, что как минимум десятки тысяч людей в регионе будут нуждаться в поддержке в течение следующих нескольких месяцев.

С этой целью мы обратились с призывом об оказании чрезвычайной помощи на дополнительные 9,2 миллиона швейцарских франков и уже начали получать щедрые пожертвования от правительств, за что мы им очень благодарны.

Позвольте представить вам опыт одной матери, которая рассказала нам, как в детстве она укрывалась в подвалах и ночевала в лесу, спасаясь от боевых действий. Почти 30 лет спустя она снова вынуждена сделать то же самое, на этот раз со своей маленькой дочкой, которой едва исполнилось 2 года, и ее пожилыми родителями, которые когда-то защищали ее годы назад.

Подобных людей и историй очень много, и ради них мы должны сделать все, чтобы поддерживать их и содействовать значимым гуманитарным действиям».