Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

Госдеп США призвал Турцию прекратить исследования в Восточном Средиземноморье

Госдеп США призвал Турцию прекратить исследования в Восточном Средиземноморье

Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США выражают сожаление в связи с объявлением Турции о возобновлении исследовательской деятельности в районах Восточного Средиземноморья, над которыми Греция объявила свою юрисдикцию. Заявление Турции ведет к росту напряженности в регионе и сознательно затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - отмечается в документе.

По словам Ортэгус, "принуждение, угрозы и запугивание, а также военная деятельность не смогут снизить напряженность" в регионе. "Мы призываем Турцию прекратить провокацию и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией. Односторонние действия не смогут выстроить доверие и привести к долгосрочным решениям", - говорится в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации