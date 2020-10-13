Госдеп США призвал Турцию прекратить исследования в Восточном Средиземноморье

Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США выражают сожаление в связи с объявлением Турции о возобновлении исследовательской деятельности в районах Восточного Средиземноморья, над которыми Греция объявила свою юрисдикцию. Заявление Турции ведет к росту напряженности в регионе и сознательно затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - отмечается в документе.

По словам Ортэгус, "принуждение, угрозы и запугивание, а также военная деятельность не смогут снизить напряженность" в регионе. "Мы призываем Турцию прекратить провокацию и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией. Односторонние действия не смогут выстроить доверие и привести к долгосрочным решениям", - говорится в заявлении.