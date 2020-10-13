Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны немедленно установить гуманитарное перемирие

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Чаффер (США) призывают стороны нагорно-карабахскгом конфликта к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном сопредседателями МГ ОБСЕ.

“Сопредседатели с тревогой констатируют насилие, продолжающееся в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна незамедлительно предпринять шаги для полного выполнения обязательств сторон в соответствии с заявлением, сделанным в Москве 10 октября, относительно предотвращения катастрофических последствий для всего региона.

Сопредседатели вновь заявляют, что жертвы среди гражданского населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны незамедлительно установить прекращение огня по гуманитарным соображениям для обеспечения передачи тел погибших, военнопленных и других задержанных лиц, а также призывают к сторонам немедленно согласовать механизм мониторинга прекращения огня.

После переговоров между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сопредседатели работают со сторонами по существенным вопросам политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения урегулирования путем переговоров”, - говорится в заявлении, распространенном МГ ОБСЕ.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Азербайджан с 11 октября нарушает договоренность о гуманитарном прекращении огня.