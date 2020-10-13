Военному атташе Ирана в Армении представили ситуацию, возникшую  в результате агрессии Азербайджана

Начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян 13 октября встретился с новоназначенным военным атташе посольства Ирана в Армении полковником Бахман Садеги.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи Левон Айвазян представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана, предпринятой против Арцаха, и ход военных действий.

Стороны коснулись также влияния вовлеченности в конфликт третьей стороны и наемных террористов с точки зрения региональной безопасности и стабильности.