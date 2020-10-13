Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

Военному атташе Ирана в Армении представили ситуацию, возникшую  в результате агрессии Азербайджана

Военному атташе Ирана в Армении представили ситуацию, возникшую  в результате агрессии Азербайджана

Начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян 13 октября встретился с новоназначенным военным атташе посольства Ирана в Армении полковником Бахман Садеги.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи Левон Айвазян представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана, предпринятой против Арцаха, и ход военных действий.

Стороны коснулись также влияния вовлеченности в конфликт третьей стороны и наемных террористов с точки зрения региональной безопасности и стабильности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации