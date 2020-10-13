Премьер-министр сделал новое назначение

Премьер-министр Никол Пашинян назначил Гагика Ерицяна исполняющим обязанности директора Управления реализации экологических программ Министерства окружающей среды Армении. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра размещено на официальном сайте правительства.

“На основании 27-го пункта Устава, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Республики Армения от 13 января 2011 г. № 9-Н 11 11.1 приложения № 1, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 16 декабря 2010 г. N 1668-Н,

назначить Гагика Ерицяна исполняющим обязанности директора Управления реализации экологических программ Министерства окружающей среды Республики Армения”, - говорится в решении премьера.