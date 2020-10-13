 Азербайджан имеет  5 139 погибших и большие потери вооружения

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября против Республики Арцах, противник понес большие потери живой силы - 5 139 человек.

Как передает «Арменпресс», Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял 173 БПЛА, 16 вертолетов, 18 самолетов, 521 единицу бронетехники, 4 тяжелые огнеметные системы “ТОС”.

За последние сутки были уничтожены 5 БПЛА, 7 единиц бронетехники, 1 самолет. Со стороны противника есть 220 погибших. Эти цифры уже включены в общие данные.