Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Самвел Карапетян передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 млн долларов 

Самвел Карапетян передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 млн долларов 

По инициативе мецената Самвела Карапетяна благотворительный фонд «Ташир» передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных и социальных программ в Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Всеармянского фонда «Айастан» в Facebook.

«Фонд благодарит Карапетяна за его пожертвование и постоянную поддержку Арцаха», - говорится в публикации.

Ранее Самвел Карапетян перечислил 50 млн драмов Всеармянскому фонду «Айастан» в поддержку Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации