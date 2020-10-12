Самвел Карапетян передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 млн долларов
23:13, 12 Октябрь, 2020
По инициативе мецената Самвела Карапетяна благотворительный фонд «Ташир» передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных и социальных программ в Арцахе.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Всеармянского фонда «Айастан» в Facebook.
«Фонд благодарит Карапетяна за его пожертвование и постоянную поддержку Арцаха», - говорится в публикации.
Ранее Самвел Карапетян перечислил 50 млн драмов Всеармянскому фонду «Айастан» в поддержку Арцаха.
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