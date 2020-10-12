Самвел Карапетян передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 млн долларов 

По инициативе мецената Самвела Карапетяна благотворительный фонд «Ташир» передал Всеармянскому фонду «Айастан» 3 миллиона долларов на реализацию гуманитарных и социальных программ в Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Всеармянского фонда «Айастан» в Facebook.

«Фонд благодарит Карапетяна за его пожертвование и постоянную поддержку Арцаха», - говорится в публикации.

Ранее Самвел Карапетян перечислил 50 млн драмов Всеармянскому фонду «Айастан» в поддержку Арцаха.