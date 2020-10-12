Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Боевые действия продолжаются также в направлении Карвачара: Ованнисян

Боевые действия продолжаются также в направлении Карвачара: Ованнисян

Боевые действия продолжаются также в направлении Карвачарского района Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Также ведутся боевые действия в направлении Карвачара. Сегодня в этом направлении был сбит самолет противника. Интенсивность боевых действий там может быть ниже, чем боевых действий на южном направлении, но не так, чтобы там была мирная обстановка», - сказал Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации