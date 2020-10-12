Боевые действия продолжаются также в направлении Карвачара: Ованнисян

Боевые действия продолжаются также в направлении Карвачарского района Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Также ведутся боевые действия в направлении Карвачара. Сегодня в этом направлении был сбит самолет противника. Интенсивность боевых действий там может быть ниже, чем боевых действий на южном направлении, но не так, чтобы там была мирная обстановка», - сказал Ованнисян.