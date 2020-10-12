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Село Талыш не находится под контролем ВС Азербайджана: Арцрун Ованнисян

Село Талыш не находится под контролем ВС Азербайджана: Арцрун Ованнисян

Село Талыш не находится под контролем ВС Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, подчеркнув, что в этом направлении Армия обороны сделали некую перегруппировку сил.

«Село не находится под контролем Азербайджана. Азербайджанские войска находятся на окраине села», - сказал Ованнисян.


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