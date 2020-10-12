Гадрут находится под полным контролем Армии обороны Арцаха

Город Гадрут в Арцахе находится под полным контролем Армии обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Диверсионно-разведывательные операции в направлении города Гадрут прекращены, противник отброшен назад. Город Гадрут находится под полным контролем наших Вооруженных сил», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана возобновили боевые действия.

«Азербайджан не выполнил и не собирается выполнять договоренности о прекращении огня. Заявления руководства Азербайджана о том, что они готовы их выполнить, полностью ложны», - сказал Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны добавил, что азербайджанские атаки возобновились на трех-четырех направлениях, в направлении Мартакерта была применена тяжелая артиллерия, боевые беспилотники, при поддержке ВВС Турции противник совершил 36 боевых вылетов, в ходе которых Армии обороны удалось уничтожить СУ-25 ВС Азербайджана.

Наблюдается некоторое ослабление боевых действий в ночное время, когда вооруженные силы Азербайджана проводят перегруппировку и пополнение своих войск для возобновления боевых действий ранним утром.