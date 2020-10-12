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В Степанакерте обнаружено около 673 частиц бомб турецкого и израильского происхождения

В Степанакерте обнаружено около 673 частиц бомб турецкого и израильского происхождения

Спасатели Государственной службы по ЧС Арцаха продолжают поиск неразорвавшихся бомб и их обезвреживание. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, только в Степанакерте уже обнаружено около 673 частиц  ракетных, кассетных и ударных бомб турецкого и израильского происхождения.

По поручению начальника службы полковника Карена Саркисяна саперы вывезли неразорвавшийся боеприпас за пределы столицы в безопасное место и уничтожили его.

 


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